Riposto, uccise due donne a colpi di pistola. Indagini su eventuali collegamenti

Due donne uccise a Riposto, in provincia di Catania. Le vittime sarebbero parenti. La prima donna, una 43enne madre di due figli, è stata trovata intorno alle 9 al lungomare: era dentro la sua macchina, una Suzuki, vicino. Qualcuno, secondo le prime informazioni, le ha sparato un colpo di pistola alla testa.

La seconda donna è stata trovata in una zona diversa del paese della riviera ionica, in via Roma, verso le 10.45. Era ferita gravemente per terra, colpita anche lei da arma da fuoco. Poco dopo è deceduta.