A Messina si scava tra le macerie per cercare i dispersi. Corsa contro il tempo

30/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Il crollo parziale dell’edificio di Messina si è verificato questo pomeriggio a Pistunina. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco che cercano alcuni dispersi. L’edificio coinvolto ospita attività commerciali e abitazioni. Oltre ai vigili del fuoco sono presenti le squadre USAR, cinofili, droni e unità speleo alpino fluviali. 

«Siamo costantemente in contatto con tutte le autorità impegnate nell’emergenza – dichiara il sindaco Basile – l’attivazione del Coc e dei Servizi sociali consentirà di garantire ogni forma di supporto e vicinanza alle persone coinvolte, mettendo a disposizione tutte le risorse comunali necessarie. L’amministrazione comunale, spiega in una nota, continuerà a seguire l’evolversi della situazione, fornendo tempestivamente aggiornamenti e assicurando la piena collaborazione con gli organi preposti alla gestione dell’emergenza».

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