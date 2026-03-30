Comiso, incendio in un appartamento: coppia ustionata

Foto di vigili del fuoco Ragusa

Paura nel pomeriggio di oggi a Comiso, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Ho Chi Min. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme ai sanitari del 118, alla polizia locale e ai carabinieri.

Incendio a Comiso, l’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute le squadre operative dei vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria, supportate da un’autoscala proveniente dal comando provinciale. All’arrivo, i soccorritori hanno trovato una coppia di cittadini albanesi, residenti nell’immobile, che aveva riportato ustioni. I due sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale.

I pompieri, entrati nell’appartamento, hanno avviato le operazioni di spegnimento riuscendo a contenere le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse agli altri alloggi dello stabile. Tuttavia, il forte calore sviluppato dall’incendio ha causato il crollo di intonaci e pignatte, compromettendo seriamente la struttura. Al termine dell’intervento, l’appartamento è stato dichiarato inagibile. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri della stazione di Comiso per gli accertamenti del caso.