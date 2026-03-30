Foto di vigili del fuoco Ragusa

Comiso, incendio in un appartamento: coppia ustionata

30/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Paura nel pomeriggio di oggi a Comiso, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Ho Chi Min. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme ai sanitari del 118, alla polizia locale e ai carabinieri.

Incendio a Comiso, l’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute le squadre operative dei vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria, supportate da un’autoscala proveniente dal comando provinciale. All’arrivo, i soccorritori hanno trovato una coppia di cittadini albanesi, residenti nell’immobile, che aveva riportato ustioni. I due sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale.

I pompieri, entrati nell’appartamento, hanno avviato le operazioni di spegnimento riuscendo a contenere le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse agli altri alloggi dello stabile. Tuttavia, il forte calore sviluppato dall’incendio ha causato il crollo di intonaci e pignatte, compromettendo seriamente la struttura. Al termine dell’intervento, l’appartamento è stato dichiarato inagibile. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri della stazione di Comiso per gli accertamenti del caso.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026
di

Nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026, la primavera zodiacale entra nel vivo: con l’ammasso planetario in Ariete che testimonia nell’oroscopo una grande voglia riformatrice. I pianeti corroborano con una sferzata di energia intensa i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario. Ne beneficiano Acquario, Gemelli (che pure devono aggiustare qualcosa) e Bilancia, […]

Oroscopo settimanale dal 23 al 29 marzo 2026
di

È primavera nello zodiaco! Nella settimana dal 23 marzo 2026, cinque pianeti in Ariete inaugurano il capodanno zodiacale facendo svettare l’oroscopo di Ariete, Leone e Sagittario come i più forti e splendenti dello zodiaco! Benissimo anche Acquario e Gemelli per questo stellium primaverile che porterà tantissimo loro, mentre la Bilancia dovrà cambiare totalmente stile di […]

Oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026
di

Questa settimana dal 16 marzo è l’ultima dell’inverno dello zodiaco: nel weekend il Sole scivola in Ariete e nell’oroscopo c’è già aria di primavera. Sarà l’inizio della stagione tanto attesa dai segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – che risorgono fortissimi, anche per le disposizioni planetarie. Bene anche Acquario e Gemelli per i […]

Business in chiaro

Il bando SRD01: 100 milioni di contributi per innovare le aziende agricole
di

Nel settore agricolo si parla spesso di innovazione, sostenibilità e competitività. Parole importanti, ma da tradurre in investimenti concreti. A partire da nuovi macchinari e strutture aziendali più efficienti, per arrivare alle tecnologie digitali. Proprio la direzione in cui vanno i contributi previsti dal bando SRD01 – Investimenti nelle aziende agricole: tra gli strumenti più […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze