Incidente tra due moto sulla statale 113: morta una 14enne

31/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Incidente tra due moto, nella notte, sulla strada statale 113 nel Palermitano: si registra la morte della 14enne Alessandra Martorana. Lo scontro tra i due mezzi è avvenuto nei pressi del ponte San Leonardo, nel tratto che va da Termini Imerese a Trabia. La ragazza viaggiava come passeggera su uno dei mezzi a due ruote coinvolti nell’incidente. Nonostante il soccorso degli operatori del 118, non è stato possibile salvarla. Ci sarebbe anche un ferito.

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