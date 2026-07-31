Incidente tra due moto sulla statale 113: morta una 14enne

Incidente tra due moto, nella notte, sulla strada statale 113 nel Palermitano: si registra la morte della 14enne Alessandra Martorana. Lo scontro tra i due mezzi è avvenuto nei pressi del ponte San Leonardo, nel tratto che va da Termini Imerese a Trabia. La ragazza viaggiava come passeggera su uno dei mezzi a due ruote coinvolti nell’incidente. Nonostante il soccorso degli operatori del 118, non è stato possibile salvarla. Ci sarebbe anche un ferito.