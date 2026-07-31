Catania, nuovi arresti per droga e cellulari in carcere: il caso dopo la sparatoria all’Ecs dogana

31/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Continuano gli arresti nell’indagine partita dalla sparatoria di quattro anni fa davanti alla discoteca Ecs dogana di Catania. La polizia ha eseguito delle ordinanze di custodia cautelare – tra carcere, domiciliari e obbligo di firma – nei confronti di quattro persone. Le accuse contestate sono di acquisto, detenzione e cessione di stupefacenti con l’aggravante del metodo mafioso. Un aggiornamento dell’indagine sulle giovani leve mafiose etnee a partire dallo scontro tra esponenti del clan Mazzei e altri del clan Cappello-Bonacorsi. Culminato nella rissa con sparatoria e accoltellamento, ad aprile 2022, davanti alla discoteca di Catania. A scaldare gli animi, lo sgarbo fatto al trapper neomelodico Niko Pandetta, impedendogli di esibirsi con Tony Effe.

L’allargarsi delle indagini ha permesso di ricostruire la mappa delle piazze di spaccio a San Cristoforo, Librino e Villaggio Sant’Agata. Business che ha fatto registrare, tra il 2023 e il 2024, altri scontri armati e agguati per debiti non saldati. Ma non solo. Gli inquirenti hanno ricostruito anche le rotte di droga, schede sim e cellulari verso le carceri siciliane, con l’aiuto di droni. Non un semplice aiuto ai detenuti, ma un altro settore d’affari: con i telefoni rivenduti all’interno delle strutture penitenziarie a prezzi fino a 15 volte più alti di quelli di mercato.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Etna, eruzione a singhiozzo nella Valle del Leone
Leggi la notizia

Continuano gli arresti nell’indagine partita dalla sparatoria di quattro anni fa davanti alla discoteca Ecs dogana di Catania. La polizia ha eseguito delle ordinanze di custodia cautelare – tra carcere, domiciliari e obbligo di firma – nei confronti di quattro persone. Le accuse contestate sono di acquisto, detenzione e cessione di stupefacenti con l’aggravante del […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo del mese di agosto 2026
di

Agosto 2026 sarà un mese di luce, con un oroscopo che promette lucidità interiore. Il Sole in Leone fino al 20, e poi in Vergine, darà maggiore concretezza. Marte e Urano dispettosi complicheranno le visioni del Toro e la stabilità della Vergine. L’Acquario è portatore di luce più che mai: con uno stupendo plenilunio estivo […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Dalle macchine agricole all’Ai: le caratteristiche dei beni per accedere all’iperammortamento
di

Quando un’impresa acquista un nuovo macchinario, un software, un sistema energetico o una qualche tecnologia, spesso sul preventivo trova la dicitura Industria 4.0. Questo, però, non basta affinché i beni rientrino nei benefici dell’iperammortamento: l’agevolazione che consente di maggiorare fiscalmente il costo di alcuni investimenti, ottenendo nel tempo una maggiore deduzione dal reddito imponibile. Destinata […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze