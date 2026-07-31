Continuano gli arresti nell’indagine partita dalla sparatoria di quattro anni fa davanti alla discoteca Ecs dogana di Catania. La polizia ha eseguito delle ordinanze di custodia cautelare – tra carcere, domiciliari e obbligo di firma – nei confronti di quattro persone. Le accuse contestate sono di acquisto, detenzione e cessione di stupefacenti con l’aggravante del metodo mafioso. Un aggiornamento dell’indagine sulle giovani leve mafiose etnee a partire dallo scontro tra esponenti del clan Mazzei e altri del clan Cappello-Bonacorsi. Culminato nella rissa con sparatoria e accoltellamento, ad aprile 2022, davanti alla discoteca di Catania. A scaldare gli animi, lo sgarbo fatto al trapper neomelodico Niko Pandetta, impedendogli di esibirsi con Tony Effe.

L’allargarsi delle indagini ha permesso di ricostruire la mappa delle piazze di spaccio a San Cristoforo, Librino e Villaggio Sant’Agata. Business che ha fatto registrare, tra il 2023 e il 2024, altri scontri armati e agguati per debiti non saldati. Ma non solo. Gli inquirenti hanno ricostruito anche le rotte di droga, schede sim e cellulari verso le carceri siciliane, con l’aiuto di droni. Non un semplice aiuto ai detenuti, ma un altro settore d’affari: con i telefoni rivenduti all’interno delle strutture penitenziarie a prezzi fino a 15 volte più alti di quelli di mercato.