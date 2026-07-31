Meteo in Sicilia, con l’anticiclone africano torna il caldo intenso

Foto di Centro Meteorologico Siciliano

Le previsioni meteo del fine settimana prevedono il ritorno del caldo intenso su gran parte della Sicilia. Anche se, avvertono dal Centro meteorologico siciliano, non è escluso qualche isolato rovescio o temporale nelle ore pomeridiane nelle zone interne. A portare la nuova ondata di calore è il promontorio di alta pressione di matrice sub tropicale in arrivo nel Mediterraneo. E che, almeno nei primi giorni, vedrà la Sicilia ai margini, ma comunque con temperature in aumento, qualche grado oltre le medie stagionali.

Il meteo del fine settimana

Il venerdì, avvertono dal Cms, dopo una mattinata soleggiata prevede nuvolosità in aumento nel pomeriggio nelle zone montuose interne, con qualche possibile debole rovescio. Mentre in serata tornerà sereno. Stabili le temperature previste, con picchi di 38 gradi tra basso trapanese e agrigentino occidentale per i venti di tramontana. Andamento simile per sabato, con la possibilità di rovesci che il Cms prevede concentrati soprattutto in Sicilia centro orientale. Le temperature, però, inizieranno a registrare un lieve aumento, con picchi di 39 gradi estesi anche alle zone interne di Ennese e Catanese. Domenica, invece, dovrebbe già aprirsi con un cielo nuvoloso al mattino. Con qualche sparso temporale atteso intorno a metà giornata, specie nella Sicilia centro orientale e sui rilievi di Madonie e Nebrodi. Ma sempre con schiarite in serata. Temperature stabili, seppur qualche grado oltre le medie del periodo.