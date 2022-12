Marinella di Selinunte, donna accoltellata. Interrogato il marito. Indagano i carabinieri

Uccisa nella sua abitazione in via Cassiopea, nella borgata marinara di Marinella di Selinunte, frazione di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Si tratta di Maria Amatuzzo, 29 anni. Sul corpo della vittima segni di coltellate. I carabinieri del comando provinciale di Trapani indagano sulla vicenda. Amatuzzo era madre di due gemelline.

Inutili i soccorsi, il personale del 118, giunto sul posto non ha potuto fare altro che costarne il decesso. I militari hanno bloccato il marito della donna molto più grande di lei, un 62enne, che al momento si trova in caserma per essere interrogato.