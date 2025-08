Palermo, donna travolta e uccisa da un camion davanti all’ospedale Buccheri La Ferla

Foto di Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria 118 Sicilia

Un incidente mortale si è verificato nella mattinata di oggi in via Messina Marine, a Palermo, proprio davanti all’ospedale Buccheri La Ferla. Una donna è stata travolta da un camion mentre attraversava la strada. Per lei non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito e lo stesso conducente del mezzo pesante, visibilmente sotto shock. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso della vittima. Presenti anche gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale, incaricati dei rilievi per accertare la dinamica del tragico impatto.