Donna incinta e bimbo muoiono a Palermo, danneggiato Pronto soccorso e aggrediti operatori

Una donna incinta, Giorgia Migliarba, di 28 anni e il suo bimbo sono morti per cause ancora da accertare all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Migliarba sarebbe giunta in ospedale accompagnata dai parenti, che hanno preferito non aspettare l’arrivo dell’ambulanza del 118, da loro stessi allertata. Una volta sul posto, i sanitari non hanno trovato la donna, ma alcuni familiari inferociti.

Intanto le condizioni di Giorgia Migliarba peggioravano, inutile ogni tentativo di rianimazione. Sconvolti i familiari in ospedale, raggiunti da altri parenti, che hanno sfogato la loro frustrazione contro la struttura, lanciando oggetti contro le finestre e tentando di entrare all’interno dell’ospedale. A placare gli animi sono state le volanti della polizia, giunte poco dopo.