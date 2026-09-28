Trovata a Catania la donna che ha aggredito con l’acido l’avvocato di Messina

Foto di Messina Rugby 2016 ASD

Fermata a Catania la donna 47enne ritenuta responsabile dell’aggressione con l’acido all’avvocato Pierfrancesco Broccio, 58enne, venerdì a Messina. La donna è stata rintracciata nella serata di ieri e dovrà rispondere di lesioni aggravate. Secondo quanto ricostruito – e riferito dallo stesso legale, quando è arrivato in pronto soccorso – la 47enne è una sua ex assistita. Che avrebbe ricontattato l’avvocato, chiedendogli un incontro per una consulenza.

Dalla consulenza all’aggressione

Così Broccio è andata a prenderla alla stazione ferroviaria di Messina Centrale, per poi raggiungere insieme il proprio studio legale a Santo Stefano Medio. Quando sono scesi dall’auto, però, la donna ha estratto una bottiglietta dalla borsa, gettando il contenuto acido addosso al legale. Per poi fuggire a piedi e rendersi irreperibile nei giorni successivi. Dal contatto dello stesso Broccia con il numero unico d’emergenza 112 e il suo trasferimento in ospedale sono partite le indagini condotte dai carabinieri. Basate anche su intercettazioni per rintracciare la donna. Trovata ieri a Catania, in strada.

