Lo scooter come deposito ambulante della droga: arrestato un 25enne catanese

29/09/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Nei giorni scorsi, la polizia ha arrestato un catanese di 25 anni che spacciava droga, andando in giro per la città con il suo scooter, al cui interno nascondeva vari tipi di sostanze stupefacenti. A sorprenderlo in strada, nel quartiere Picanello di Catania, sono stati i poliziotti della squadra mobile della questura etnea. Impegnati in un’attività di controllo finalizzata proprio a contrastare il fenomeno dello spaccio in città.

Il deposito ambulante della droga

L’uomo utilizzava lo scooter come deposito ambulante della droga. Prelevando, al bisogno, le dosi dal sottosella, a seconda delle richieste dei suoi clienti. Il 25enne è stato visto in azione dai poliziotti nei pressi di via Carini, in due distinte circostanze. Dopo aver prelevato degli involucri dallo scooter, il giovane li consegnava ad alcuni automobilisti che, nel frattempo, si erano avvicinati, rimanendo all’interno delle loro vetture.

Le sostanze stupefacenti sotto la sella dello scooter

I poliziotti lo hanno inseguito e bloccato in via Cavallaro dove è stato invitato a scendere dal mezzo a due ruote e a esibire i documenti. Il 25enne, probabilmente nel tentativo di evitare un controllo più approfondito, ha consegnato spontaneamente ai poliziotti il borsello che portava a tracolla. Con all’interno quattro involucri di hashish del peso di 13,70 grammi, due bustine di marijuana del peso 5,60 grammi e due dosi di crack. I poliziotti, però, hanno esteso i controlli allo scooter, recuperando all’interno una quantità sostanziosa di stupefacenti. Per un totale di 130 dosi, tra cui 23,10 grammi di cocaina, 169 grammi di marijuana, 3,10 grammi di crack e 37 grammi di hashish.

L’arresto

Dagli accertamenti effettuati in banca dati, il 25enne è risultato gravato da svariati precedenti penali e pregiudizi di polizia. In materia di stupefacenti, estorsione, ricettazione e armi, e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presenza alla polizia giudiziaria. Al termine degli adempimenti di rito, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Come disposto dall’autorità giudiziaria, il pusher è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Etna, ripristinati i voli all’aeroporto di Catania
Leggi la notizia

Nei giorni scorsi, la polizia ha arrestato un catanese di 25 anni che spacciava droga, andando in giro per la città con il suo scooter, al cui interno nascondeva vari tipi di sostanze stupefacenti. A sorprenderlo in strada, nel quartiere Picanello di Catania, sono stati i poliziotti della squadra mobile della questura etnea. Impegnati in […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2026
di

Settimana, questa dal 28 settembre, che inizia bene per i segni di fuoco, con un oroscopo segnato dall’ingresso di Marte in Leone. Che si congiunge a Giove, rendendo le azioni – anche dei colleghi Ariete e Sagittario – molto più incisive. Dopo la Luna piena in Ariete che ha già garantito un contatto interiore significativo. […]

Oroscopo della settimana dal 21 al 27 settembre 2026
di

Dal 21 settembre si apre la settimana dell’equinozio d’autunno: il Sole varca i gradi della Bilancia e i movimenti dei pianeti imprimono all’oroscopo un’energia più scorrevole e aerea. La Luna sarà piena in Bilancia e le energie si riprenderanno in maniera sensata: qualcosa, dentro i segni più toccati dalla Luna, si scioglierà e troverà pace. […]

Oroscopo della settimana dal 14 al 20 settembre 2026
di

La settimana dal 14 al 20 settembre 2026 si preannuncia un po’ turbolenta, con un oroscopo influenzato dalla Luna in Sagittario. E in protesta per le cose che non accadono contro Urano in Gemelli, mentre Mercurio in Bilancia si oppone al conservatorismo di Saturno in Ariete. Astri che chiedono movimento e comunicazione e pianeti che […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Oltre i motori

Noleggio a lungo termine dell’auto: vantaggi e novità anche sull’usato
di

Manutenzione, assicurazione, svalutazione. E tempo per programmare e svolgere tutte queste attività. L’acquisto di un’auto non ha mai solo il prezzo iniziale, ma tiene conto di tanti altri passaggi durante l’uso. Per questo molti guidatori scelgono sempre più spesso una soluzione diversa: il noleggio a lungo termine (adesso anche dell’usato). Opzione esclusiva, per anni, per […]

Punto Immobiliare

Professione agente immobiliare: prospettive e opportunità di lavoro in Sicilia
di

Una nuova dimensione della consulenza immobiliare: è quella che si sta delineando negli ultimi anni, puntando sulla formazione continua e l’affiancamento sul campo. Una possibilità di lavoro in Sicilia per nuovi talenti e di crescita anche per gli agenti immobiliari esperti. A raccontare nella nostra nuova rubrica dedicata al mercato immobiliare gli ingredienti necessari sono […]