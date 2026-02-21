Insegnante aggredita dal genitore di uno studente in una scuola a Pachino. «Inaccettabile»

Una docente dell’Istituto comprensivo Vitaliano Brancati di Pachino è stata aggredita dal genitore di uno studente durante un incontro nei locali della scuola. L’insegnante è stata soccorsa e trasportata in una struttura sanitaria del territorio: i medici le hanno riscontrato traumi giudicati guaribili in cinque giorni. Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

A Lentini una dirigente scolastica trova una cartuccia in ufficio

Il sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza, ha espresso «la più ferma e assoluta condanna per il grave episodio di aggressione», parlando di «fatto inaccettabile che colpisce non solo la persona direttamente coinvolta, ma l’intera comunità scolastica e cittadina». Il primo cittadino ha ribadito che «la scuola rappresenta un presidio fondamentale di educazione, crescita e confronto civile» e che «ogni forma di violenza, fisica o verbale, non puo’ trovare alcuna giustificazione». L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza negli istituti scolastici della provincia di Siracusa. Solo nelle scorse settimane, a Lentini, una dirigente scolastica ha denunciato il ritrovamento di una cartuccia da fucile all’interno del proprio ufficio, gesto interpretato come un atto intimidatorio e su cui sono state avviate indagini.

