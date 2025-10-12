Problemi nella fornitura di acqua a Catania: disservizi il 13 ottobre

Sarà una giornata di disservizi idrici a Catania e non solo, quella di domani lunedì 13 ottobre. Sidra ha comunicato infatti che l’erogazione idrica sarà sospesa per l’intera giornata a causa di interventi di manutenzione straordinaria su alcuni tratti dell’antico canale potabile che alimenta parte della città di Catania e le zone limitrofe dei Comuni di Tremestieri Etneo e Gravina di Catania. I lavori riguarderanno anche gli impianti di produzione, rendendo necessario l’arresto temporaneo della distribuzione idrica.

Ripristino graduale tra il 13 e il 15 ottobre

La sospensione avrà inizio nelle prime ore del 13 ottobre, mentre la riattivazione progressiva del servizio è prevista in tarda serata dello stesso giorno. Sidra informa che i parametri di esercizio torneranno alla piena normalità tra la sera del 14 e la mattina del 15 ottobre 2025. Per qualsiasi necessità, i cittadini potranno rivolgersi al numero verde 800-901755, attivo 24 ore su 24 per emergenze e pronto intervento.

Quartieri di Catania e aree interessate dai disservizi idrici

A Catania, saranno coinvolti i quartieri Cibali, Fortino, San Cristoforo, Angeli Custodi, San Giovanni Galermo, San Nullo, Civita, Consolazione, Cappuccini e Rapisardi, oltre alle aree a monte della circonvallazione, comprese le vie Pietra dell’Ova, Canalicchio, Ferro Fabiani, Galermo, Santa Rosa da Lima, Capo Passero e traverse limitrofe. Disservizi parziali, limitati alla fascia oraria 08:00–17:00, interesseranno invece Nesima Superiore, Nesima Inferiore, San Leone, Fossa Creta e zone adiacenti. Nel Comune di Tremestieri Etneo, i lavori coinvolgeranno il quartiere Canalicchio, mentre a Gravina di Catania resteranno senz’acqua i quartieri Fasano e Carrubella. Sidra segnala infine che possibili disagi potranno verificarsi anche nelle aree circostanti le zone indicate.

