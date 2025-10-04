«C’è Marianna Bello, parla con un uomo e sta bene». Questa, grosso modo, la segnalazione arrivata telefonicamente al numero unico d’emergenza. La voce di una donna che annuncia il ritrovamento della 38enne dispersa a Favara, in provincia di Agrigento, durante un nubifragio quattro giorni fa. Ma è una fake news. La donna autrice della telefonata al 112 è stata identificata e già convocata in questura. A identificarla è stato il funzionario della polizia di turno per il servizio di ordine pubblico. Adesso si attende che dalla questura venga formalizzata la denuncia della donna che ha segnalato il falso ritrovamento della dispersa a Favara. Intanto, proseguono le ricerche.

La donna dispersa non è stata ritrovata

Marianna Bello non è stata ritrovata. La segnalazione della donna, infatti, si è rivelata del tutto falsa. Falso era infatti il ritrovamento della donna dispersa a Favara. Una notizia che, però, in poco tempo si è diffusa e ha fatto anche il giro dei social. Nella cittadina in provincia di Agrigento e anche sul web in molti hanno creduto che la speranza di ritrovare la donna dispersa si fosse già materializzata. E invece, mentre continuano le indagini e le ricerche di Marianna Bello, la polizia ha già avviato gli accertamenti sulla donna che ha effettuato quella chiamata – con la falsa segnalazione – al numero unico per le emergenze.

Procurato allarme

«Altro non è stato che un procurato allarme», ha dichiarato in modo netto il questore di Agrigento Tommaso Palumbo. Anche il questore agrigentino si trova in piazza della Libertà, a Favara, dove si era diffusa la falsa notizia del ritrovamento, e in vita, di Marianna Bello. La 38enne è stata travolta dalle acque del nubifragio che si è abbattuto sull’Agrigentino quattro giorni fa. La donna è ancora dispersa e continuano le sue ricerche. Nei giorni scorsi, intanto, durante le operazioni di scavo, sono stati ritrovati prima la borsetta e poi il cellulare della 38enne madre di tre figli.