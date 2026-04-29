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Un’operazione congiunta tra i carabinieri di Palermo Villagrazia e il personale del Nipaaf (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale) ha portato al sequestro di un’ampia area di stoccaggio illecito di rifiuti nel cuore del quartiere Brancaccio. L’intervento è scattato all’incrocio tra via Brasca e piazzetta Maredolce. Qui i carabinieri hanno sorpreso sei uomini di età compresa tra i 31 e i 49 anni, già noti alle forze di polizia, intenti a gestire abusivamente un deposito di circa 320 metri quadrati.

Centro di raccolta illegale

L’area era stata trasformata in un centro di raccolta illegale, dove i rifiuti venivano movimentati senza alcuna autorizzazione. I sei indagati sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria. Sono accusati di attività di gestione di rifiuti non autorizzata e miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Pratica estremamente dannosa per l’ambiente e la salute pubblica, poiché rende difficile e costoso il successivo smaltimento legale. L’intera area, estesa per oltre trecento metri quadrati, è stata posta sotto sequestro penale insieme a tutto il materiale trovato all’interno. I militari hanno accertato che i sei uomini, operavano in concorso tra loro, senza tenere in considerazione le normative vigenti in materia ambientale.