Aggressione al pronto soccorso ospedale Papardo a Messina

Ospedale Papardo di Messina

Momenti di paura al Pronto soccorso dell’ospedale Papardo di Messina dove ieri mattina un paziente arrivato in ambulanza ha improvvisamente dato in escandescenze danneggiando una stanza e aggredendo una guardia giurata che era intervenuta per provare a calmarlo.

Attacco agli operatori

L’uomo, un 46enne messinese, è stato poi bloccato da una pattuglia di agenti delle Volanti che lo hanno arrestato per danneggiamento, resistenza e lesioni personali gravi arrecate a Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. L’uomo è finito ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. La guardia giurata ha riportato una lieve ferita alla mano. Sulla vicenda è intervenuto Livio Andronico, segretario generale di Messina della Uil-Funzione Pubblica che in una nota ha espresso preoccupazione per quanto accaduto.

«I lavoratori – ha detto – nell’esercizio delle proprie funzioni, non possono essere esposti ad alcun tipo di rischio rispetto a fatti episodici. I quali, però, si verificano ormai con una certa frequenza. Come sindacato, esprimiamo solidarietà e vicinanza al personale che ieri ha vissuto scene di terrore. Confidiamo nell’immediato intervento della governace del Papardo affinché vengano incrementate le misura di tutela dei lavoratori e dei pazienti».