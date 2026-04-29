Ospedale Papardo di Messina

Aggressione al pronto soccorso ospedale Papardo a Messina

29/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Momenti di paura al Pronto soccorso dell’ospedale Papardo di Messina dove ieri mattina un paziente arrivato in ambulanza ha improvvisamente dato in escandescenze danneggiando una stanza e aggredendo una guardia giurata che era intervenuta per provare a calmarlo.

Attacco agli operatori

L’uomo, un 46enne messinese, è stato poi bloccato da una pattuglia di agenti delle Volanti che lo hanno arrestato per danneggiamento, resistenza e lesioni personali gravi arrecate a Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. L’uomo è finito ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. La guardia giurata ha riportato una lieve ferita alla mano. Sulla vicenda è intervenuto Livio Andronico, segretario generale di Messina della Uil-Funzione Pubblica che in una nota ha espresso preoccupazione per quanto accaduto.

«I lavoratori – ha detto – nell’esercizio delle proprie funzioni, non possono essere esposti ad alcun tipo di rischio rispetto a fatti episodici. I quali, però, si verificano ormai con una certa frequenza. Come sindacato, esprimiamo solidarietà e vicinanza al personale che ieri ha vissuto scene di terrore. Confidiamo nell’immediato intervento della governace del Papardo affinché vengano incrementate le misura di tutela dei lavoratori e dei pazienti».

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