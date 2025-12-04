Disordini a Bolzano, Daspo per sette tifosi del Palermo

Il questore di Bolzano Giuseppe Ferrari ha emesso sette provvedimenti di Daspo, nei confronti di altrettanti tifosi del Palermo Fc, della durata variabile da uno a due anni, per i disordini avvenuti durante l‘incontro di Serie B contro il Fc Südtirol del 14 settembre 2025 allo Stadio Druso. Sei Daspo ai tifosi del Palermo, non residenti in Alto Adige, sono stati comminati per azioni commesse all’interno dell’impianto sportivo. E non è la prima volta che accade una cosa simile.

Uno di loro è stato denunciato per danneggiamento aggravato. Infatti il tifoso ha sfondato con un calcio la porta divisoria tra la tribuna Canazza e il settore ospiti, causando danni alla struttura comunale. Tre tifosi hanno approfittato del varco creato per accedere al settore ospiti senza biglietto valido, venendo denunciati per scavalcamento. Altri due tifosi sono stati denunciati per lo stesso reato, avendo sfondato la barriera in plexiglass tra i settori.

Un settimo Daspo è stato emesso nei confronti di un 41enne palermitano per episodi avvenuti fuori dallo stadio, alla stazione ferroviaria di Bolzano. L’uomo, in protesta contro il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e danneggiamento dopo aver rotto la vetrata della sala d’aspetto, opponendo resistenza e minacciando gli operatori Polfer. Per tutti e sette i tifosi vige ora il divieto di accesso a qualsiasi evento calcistico.

