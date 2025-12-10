Dopo la veloce seduta di ieri, è iniziata oggi all’Ars la discussione generale sul bilancio 2026-2028 e sulla legge di stabilità della Regione siciliana. Il testo, incardinato ieri a Sala d’Ercole, conta 134 articoli contro i 50 approvanti dalla giunta. Il termine previsto per la presentazione degli emendamenti in aula è venerdì. Presente all’Ars, per il governo, l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino. Assente il presidente della Regione Renato Schifani. La seduta è stata poi sospesa intorno alle 15, dopo una indicazione: l’assessore Dagnino parlerà solo dopo che si saranno conclusi gli interventi dei deputati. Con il secondo round previsto per lunedì, a partire dalle 11:30.

Il bilancio regionale all’Ars: la diretta degli interventi

Ore 15.03 – Mario Giambona (Pd): «Un testo fuori luogo, senza risposte»

L’ultimo intervento della seduta di oggi all’Ars per la discussione del bilancio regionale è quello di Mario Giambona, del Pd. «La mancanza del presidente Schifani è un grande vuoto – dice il deputato -. La sua assenza non ci permette di confrontarci sui temi che vorremmo porre alla sua attenzione». Come i diversi disegni di legge presentati dai democratici in questi mesi e finora ignorati, spiega. «Segno di una volontà politica di non ascolto dell’opposizione». «Schifani racconta una realtà che non esiste – continua Giambona -. Sulla sanità, il quadro dipinto da Agenas per la Sicilia è impietoso e il governatore sulle nomine ha un atteggiamento gattopardesco: vara una riforma ma, al tempo stesso, incassa il via libera a una designazione secondo la vecchia logica di spartizione». E ancora, sulla manovra: «Un testo di 134 articoli fuori luogo, che non dà risposte alla crisi degli enti locali».

Ore 14.52 – Valentina Chinnici (Pd): «Serve far funzionare i Comuni»

Prende la parola Valentina Chinnici, deputata del Pd, che evidenzia la necessità ad «andare al cuore dei problemi» e a «snellire la manovra». «Abbiamo presentato una ventina di emendamenti che renderebbero il testo più efficace e serio – sottolinea -. Schifani ci accusa di fare solo chiacchiere e polemiche, ma non è così». La parlamentare dem fa, poi, proprie le istanze di Anci Sicilia, riportando i dati comunicati nel corso della conferenza stampa di stamattina. Per poi toccar il nodo relativo all’aumento delle ore lavorative per gli ex precari degli enti locali: «Non si tratta di affezione della sinistra al tema del precariato – continua -. C’è l’esigenza ben precisa di far funzionare questi enti che, al momento, vivono una grossa difficoltà nell’erogazione dei servizi ai cittadini».

Ore 14.34 – Roberta Schillaci (M5s): «Ancora un assalto alla diligenza»

Per il Movimento 5 stelle ha poi preso la parola Roberta Schillaci: «La manovra non risolve i problemi più critici della Sicilia e dei siciliani. Ancora una volta abbiamo assistito all’assalto alla diligenza». Rivolgendosi direttamente all’assessore Dagnino, presente in aula, la deputata prosegue: «Assessore, non bastano gli incentivi alle imprese per risollevare il sistema economico. Servono meno burocrazia e digitalizzare i processi».

14.17 – Ismaele La Vardera (Controcorrente): «Quasi metà testo è per gli interessi di pochi»

L’intervento successivo è stato quello di Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente. Le accuse del deputato sono state dirette: «Questo testo-monstre è pieno di interventi ad personam. Su 134 articoli, ne abbiamo scoperti 62». Un segno, per il deputato, che «ancora una volta non avete alcune intenzione di lavorare per il bene dei siciliani, ma del solito gruppetto di amici». «Siamo di fronte alla miopia totale – dice La Vardera -. Una manovra delle lobby, che guarda agli interessi di pochi e circoscritti gruppi politici».

14.02 – Dario Safina (Pd): «Un testo che sa di spartizione»

Ha preso poi la parola il deputato del Partito democratico Dario Safina che ha ribadito le difficoltà degli enti locali. «Com’è possibile che, con un aumento delle risorse a disposizione, non vengano aumentati i fondi per gli enti locali?». E ancora: «Per voi la legge di stabilità è spartizione – indirizzandosi a Dagnino -. Noi non siamo le forze del no. Siamo forze politiche responsabili, che vorrebbero dare un indirizzo alla Sicilia. E questa manovra va ripensata in aula – conclude – non nei caminetti del centrodestra, con uno spirito costruttivo».

Ore 13.45 – Cateno De Luca (Scn): «Un governo senza visione»

A inaugurare la discussione sul bilancio all’Ars è il capogruppo di Sud chiama nord, Cateno De Luca. «Abbiamo presentato circa 100 proposte, dalla valorizzazione degli enti locali ai servizi ai cittadini, con la creazione di nuovi posti di lavoro e la stabilizzazione dei precari – dice il deputato -. Ma non sappiamo che fine abbiano fatto, visto che non ce n’è traccia nel testo che ci avete consegnato». L’accusa è a un governo regionale troppo distante dai territori: «Ancora una volta non avete consultato Anci Sicilia – sottolinea -, nonostante lo stato drammatico delle autonomie locali: con 78 Comuni su 391 in dissesto e 40 in piano di riequilibrio; le 3 città metropolitane in dissesto funzionale e, dei 6 liberi consorzi, uno in dissesto e gli altri in dissesto funzionale». Un governo che, per De Luca, manca di «prospettiva». «Avete introdotto il pizzo legalizzato – conclude – che scaturisce dai vostri ritardi e dalle vostre omissioni».