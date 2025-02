Riapre la discarica di Lentini, Sicula Trasporti: «Ieri comunicazione ambigua dalla Regione, ora abbiamo l’autorizzazione»

Foto di siculatrasporti.com

Dopo alcune ore di chiusura è stata riaperta la discarica di Lentini, in provincia di Siracusa. La notizia della sua chiusura da parte di Sicula Trasporti – la società che gestisce la discarica – era arrivata alla stampa stamattina, dopo che alcuni sindaci dei Comuni interessati dalla chiusura si erano espressi in merito. «I rifiuti di mezza Sicilia non potranno essere conferiti fino a quando non giungerà in porto la nave deputata al trasporto all’estero delle ecoballe», diceva un passaggio della nota diffusa in mattinata da Marco Corsaro, sindaco di Misterbianco, nel Catanese. Secondo Corsaro, il senso della nota ricevuta da Sicula Trasporti era: fino a quando non arriverà la nave di cui sopra «cari sindaci, arrangiatevi». Ora lo stesso Corsaro, sentito da MeridioNews, dice che «dopo un autorevole intervento della presidenza della Regione siciliana, la discarica di Lentini ha riaperto i cancelli».

La notizia è confermata dalla stessa Sicula Trasporti, che al nostro giornale dice: «Abbiamo riaperto l’impianto perché oggi abbiamo ricevuto rassicurazioni dalla Regione, mentre ieri la comunicazione dell’assessorato sul da farsi era stata ambigua». Sicula Trasporti dice a MeridioNews che «la nave deputata al trasporto all’estero dei rifiuti arriverà giovedì» e aggiunge un commento: «È da un po’ che la nave non passa, per problemi loro, di cui non siamo a conoscenza. Noi attendevamo l’autorizzazione da parte degli organi competenti per poter riaprire – spiega la società – Al porto di Augusta (nel Siracusano, ndr) la banchina a disposizione è piena, quindi per questioni logistiche non possono fare entrare altri mezzi. Oggi – conclude Sicula Trasporti – la Regione ci ha autorizzato a tenere temporaneamente qui nell’impianto un quantitativo maggiore (di rifiuti, ndr), quindi abbiamo potuto riaprire la discarica, visto che giovedì arriverà la nave e potremo scaricare».