Palermo: sorpresi a bruciare rifiuti pericolosi in una discarica abusiva, denunciati

Una discarica abusiva di oltre 1200 metri quadrati è stata sequestrata nella zona del velodromo di Palermo, a poca distanza dal quartiere Zen. La scoperta è stata fatta dei finanzieri del comando provinciale e del reparto aeronavale grazie ai mezzi aerei delle fiamme gialle che hanno individuato una colonna di fumo proveniente dalla zona del velodromo. Sul posto, sono state sorprese due persone a bruciare rifiuti pericolosi. Nella discarica non autorizzata, i finanzieri e il personale dell’Arpa hanno trovato materiale edile, plastica, legno, pneumatici e lastre di eternit, mentre nel fuoco stavano bruciando pannelli di vetroresina e legno. I due sono stati denunciati per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, oltre che per combustione illecita.