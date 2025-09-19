Digifest Catania 2025: il 12 ottobre una giornata tra idee, formazione e networking digitale

19/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Torna Digifest Catania, l’evento che unisce formazione, ispirazione e networking nel mondo digitale. Domenica 12 ottobre 2025, il palazzo della Cultura, nel capoluogo etneo, ospiterà una giornata intensa, pensata per chi lavora o desidera avviare una carriera nel digitale. Con 17 speaker provenienti da tutta Italia e tre sale attive in contemporanea, Digifest offrirà speech e workshop su temi di grande attualità: TikTok e content strategy, intelligenza artificiale e tool digitali da conoscere, legalità e digitale, meme, storytelling e community, adv multicanale e molto altro.

L’obiettivo dell’evento è fornire strumenti concreti per crescere professionalmente, aggiornarsi sulle ultime tendenze e stimolare la creatività attraverso confronti reali con esperti del settore. La giornata si concluderà con un apericena di networking, un’occasione unica per incontrare speaker, ospiti e altri partecipanti, scambiarsi idee e ampliare la propria rete di contatti nel settore digitale.

