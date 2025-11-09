Foto di carabinieri

Cefalù, devasta il B&B dell’ex con una mazza da baseball

09/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Con una mazza da baseball devasta arredi e suppellettili del B&B di Cefalù di proprietà della sua ex compagna. A fermare la furia del 39enne, già noto alle forze dell’ordine, sono stati i carabinieri, chiamati dalla donna terrorizzata. L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, danneggiamento aggravato e minaccia. La vittima ha raccontato agli investigatori una storia di violenze e vessazioni che andava avanti da anni, spesso anche davanti ai figli minori, culminata con l’ennesimo episodio di aggressione e distruzione del locale.

Minacce con una pistola e sequestro di droga e armi

Durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato e sequestrato una pistola a pallini priva del tappo rosso, una piccola quantità di hashish, un bilancino di precisione e la mazza da baseball usata per l’aggressione. La donna ha inoltre riferito di essere stata minacciata con una pistola illegalmente detenuta dall’ex compagno. L’uomo è stato condotto nella casa circondariale di Termini Imerese, dove il gip, nel corso dell’udienza di convalida, ha confermato l’arresto, disponendo per lui il divieto di dimora a Cefalù, il divieto di avvicinamento alla vittima e l’applicazione del braccialetto elettronico.

