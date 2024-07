Detenuto ergastolano in sciopero della fame muore nel carcere di Augusta

Un detenuto di 67 anni, Giulio Rena, recluso nel carcere di Brucoli ad Augusta, in provincia di Siracusa, è morto dopo che dal dicembre scorso era entrato in sciopero della fame e della sete. L’uomo, condannato all’ergastolo, protestava contro il fine pena mai, dopo che per diverse volte si era visto respingere la richiesta dei domiciliari. Il 67enne, è morto in ospedale dove era stato trasportato per le sue precarie condizioni, era stato sottoposto più volte al trattamento sanitario obbligatorio.