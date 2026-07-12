carcere piazza lanza

Detenuto aggredisce agenti in carcere, tre in ospedale a Catania

12/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un detenuto, sottoposto a sorveglianza speciale, nel carcere di Catania Piazza Lanza ha aggredito gli agenti penitenziari e tre di loro sono finiti in ospedale. Il sindacato autonomo polizia penitenziaria in una nota afferma: «Quello di Catania non è un episodio imprevedibile. Si tratta dell’ennesima conseguenza di criticità denunciate da mesi e rimaste senza risposta. A pagare il prezzo dell’immobilismo sono, come sempre, i poliziotti penitenziari, lasciati soli a fronteggiare detenuti violenti, spesso affetti da gravi disturbi psichiatrici. Tutto ciò in un istituto segnato da carenze di organico, strutture deteriorate e problemi organizzativi che richiedono interventi immediati».

Per il Sappe «è intollerabile che, mentre chi lavora nelle sezioni detentive rischia quotidianamente la propria incolumità, una parte dell’amministrazione continui a rifugiarsi nella burocrazia, rinviando decisioni non più procrastinabili. Le richieste di ristrutturare padiglioni e sezioni ormai fatiscenti, di rafforzare gli organici e di garantire condizioni di lavoro dignitose vengono sistematicamente ignorate. Questa inerzia ha conseguenze precise e ricade interamente sulla pelle dei baschi azzurri».

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