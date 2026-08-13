Incidente sulla A19 Palermo-Catania, code a Villabate

Foto di Dario De Luca

Traffico rallentato e code sulla A19 Palermo-Catania, nel territorio di Villabate, lungo la carreggiata in direzione Palermo, a causa di un incidente autonomo. Nel sinistro è rimasta coinvolta una motocicletta. Il conducente è rimasto ferito e sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica e chiarire le cause dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e le squadre Anas, impegnate nella gestione dell’emergenza e nella regolazione della viabilità. L’incidente sta provocando rallentamenti e code sulla carreggiata in direzione Palermo. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione durante il transito nella zona interessata.