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Tragedia al depuratore di San Vito Lo Capo: due morti per le esalazioni

13/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Tragedia al depuratore di San Vito Lo Capo, nel Trapanese, dove un operaio, Davide Anselmo, è morto dopo essere stato esposto alle esalazioni provenienti dall’impianto comunale. L’incidente si è verificato mentre l’uomo si trovava al lavoro all’interno della struttura. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi.

Muore anche un soccorritore

Durante le operazioni di soccorso si è verificata una seconda tragedia. Un operatore del 118Francesco Bulgarella – impegnato nelle manovre di rianimazione e nel massaggio cardiaco all’operaio, sarebbe stato a sua volta colpito dalle esalazioni, perdendo la vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare l’origine e la natura delle esalazioni.

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