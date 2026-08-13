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Palermo: paziente aggredisce infermiere all’ospedale Civico

13/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un infermiere del pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo è stato aggredito da un paziente. L’episodio si è verificato ieri ma è stato reso noto soltanto oggi dal sindacato Nursind. Il paziente pretendeva di essere ricoverato e ha dato in escandescenze scagliandosi contro presidi e attrezzature del pronto soccorso, danneggiando computer e stampanti. Un episodio che, secondo il Nursind «riporta ancora una volta al centro dell’attenzione il problema della sicurezza degli operatori sanitari e, soprattutto, l’inadeguatezza degli spazi».

«Da tempo segnaliamo la pericolosità e l’inadeguatezza dell’area triage – dice Marco Pirrone, dirigente sindacale Nursind – e purtroppo si è verificato quello che temevamo: un episodio di aggressione ai danni di un collega. Non possiamo aspettare che accada qualcosa di ancora più grave prima di intervenire». Secondo il sindacato «la sicurezza non può essere garantita soltanto chiedendo maggiore attenzione agli operatori, ma deve necessariamente passare dall’organizzazione del lavoro».

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