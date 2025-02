Lipari, 23enne in giro con dosi di hashish in tasca: denunciato

Foto di couleur su Pixabay

Con cinque involucri di hashish in tasca va in giro per le strade di Lipari. Il 23enne è stato fermato per un controllo dai carabinieri che hanno subito notato la sua insofferenza. Durante la perquisizione, il giovane è stato trovato con addosso oltre 20 grammi di hashish suddivisa in cinque involucri.

Per questo il 23enne è stato denunciato in stato di libertà alla procura con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga è stata sequestrata e consegnata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.