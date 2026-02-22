La Democrazia Cristiana si riunisce a Caltanissetta e annuncia il sostegno allo Schifani-bis

22/02/2026 di , Tempo di lettura 2 min

La Democrazia Cristiana sosterrà la seconda candidatura di Renato Schifani a presidente della Regione Siciliana. Questo il messaggio lanciato, questa mattina, durante l’assemblea regionale del partito che si è svolta a Caltanissetta. All’incontro, dal titolo Direzione futuro, hanno partecipato i segretari regionali della coalizione di centrodestra.

«Il partito lancia un messaggio chiaro: la Dc guarda avanti, pensa al futuro della Sicilia e si prepara fin da ora alle prossime elezioni regionali del 2027», hanno detto Totò Cascio, Fabio Meli e Carmelo Sgroi, commissari Dc Sicilia. La nuova governance si è insediata dopo l’inchiesta che ha coinvolto Totò Cuffaro. L’ex governatore, già condannato in via definitiva per favoreggiamento a Cosa nostra, a inizio novembre dello scorso anno si è dimesso dal ruolo di segretario nazionale del partito. Cuffaro da dicembre 2025 si trova agli arresti domiciliari con le accuse di associazione a delinquere e corruzione nell’ambito dell’inchiesta della procura di Palermo.

La Democrazia Cristiana e il sostegno a Schifani

«Da Caltanissetta vogliamo ribadire il nostro sostegno a Schifani e sosterremo una sua seconda candidatura a presidente della Regione», hanno affermato Laura Abbadessa, presidente Dc Sicilia, e Carmelo Pace, capogruppo all’Ars e, come Cuffaro, finito sotto i riflettori della procura di Palermo. «Il titolo scelto per l’appuntamento non è casuale e sintetizza la volontà della Democrazia cristiana di rafforzare il proprio progetto politico, consolidare la propria presenza nei territori e costruire, con responsabilità e coerenza, l’alternativa e la proposta per la Sicilia di domani», hanno aggiunto i deputati regionali Ignazio Abbate, Nuccia Albano, Carlo Auteri, Serafina Marchetta e Andrea Messina. «È stato un incontro molto partecipato, di grande rilevanza politica e organizzativa – ha concluso Abbadessa -, l’occasione per fare il punto sull’attività svolta e definire le strategie future per il partito, con uno sguardo già proiettato alla costruzione del percorso che porterà al 2027». All’incontro hanno partecipato i segretari provinciali della Dc e dirigenti provenienti da tutta la Sicilia. 

