Catania: dieci chili di droga nell’armadio della camera da letto, arrestato 21enne

02/06/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Quasi dieci chili di droga nascosti nell’armadio della camera da letto a Catania. In particolare, si tratta di marijuana e hashish. Il deposito è stato scoperto e un catanese di 21 anni è stato arrestato dalla polizia per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio.

Gli ovuli di hashish lanciati dal balcone

A intervenire sono stati i poliziotti della squadra cinofili e della squadra volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania. Durate il pattugliamento, nella zona di via Palermo, gli agenti della squadra cinofili hanno notato un giovane che, alla vista dei poliziotti, ha iniziato a lanciare degli oggetti dal balcone. Di conseguenza, si sono avvicinati per un controllo dal quale è emerso, grazie all’infallibile fiuto del cane antidroga Ares, che il giovane, poco prima, nel tentativo di sbarazzarsene, aveva lanciato dal balcone degli ovuli di hashish. La sostanza stupefacente è stata recuperata e sequestrata dai poliziotti.

La droga nascosta in camera da letto

A quel punto, gli agenti hanno subito richiesto l’intervento di altre pattuglie per effettuare un controllo più approfondito del giovane e della sua abitazione. A seguito della perquisizione, in camera da letto, all’interno dell’armadio, gli agenti hanno trovato tredici grosse buste di droga. In particolare marijuana, per un peso complessivo di oltre nove chilogrammi, oltre a un bilancino di precisione e ad altre bustine utilizzate dal pusher per confezionare le dosi. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e verrà successivamente inviata nei laboratori della polizia scientifica e analizzata da operatori esperti del settore.

L’arresto del 21enne

Per quanto accertato, il 21enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Dopo aver informato il pubblico ministero di turno, il giovane è stato portato nelle camere di sicurezza della questura, in attesa di essere giudicato per direttissima. L’autorità giudiziaria, dopo avere convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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