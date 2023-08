Scomparsa una ragazza da Partinico. Il fratello: «Ha bisogno di medicinali per restare in vita»

Debora Platano è scomparsa nella mattinata ieri dalle contrade di Partinico, Balestrate e Alcamo. A lanciare l’allarme sono stati i familiari che hanno già denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine che hanno iniziato le ricerche della giovane di cui si sono perse le tracce intorno alle 10 di ieri mattina, lunedì 7 agosto.

Quando si è allontanata, la ragazza indossava una tuta blu con una fascia bianca. Il fratello e le sorelle, in particolare, hanno postato sui social le foto di Debora Platano insieme a un appello: «Mia sorella ha bisogno dei medicinali per restare in vita, se la vedete contattate immediatamente i carabinieri di Partinico al numero 091.8919700 o il 112. Per favore aiutateci a condividere».