I dati sul terremoto in provincia di Catania, magnitudo 4.5 ed epicentro a Ragalna

Un terremoto di magnitudo 4.5 si è registrato questa mattina in Sicilia orientale. L’epicentro del sisma, secondo quanto riportato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato nel territorio di Ragalna, alle pendici dell’Etna. Il terremoto localizzato a una profondità di quattro chilometri è stato avvertito anche in provincia di Siracusa.

«Al momento, non abbiamo ricevuto richieste di intervento o segnalazione di danni a persone o cose in relazione alla scossa di terremoto», fanno sapere dalla sala stampa dei vigili del fuoco di Catania. Intanto a Belpasso il sindaco, Carlo Caputo, ha annunciato la chiusura di tutte le scuole per verificare eventuali danni. Altri primi cittadini si stanno muovendo nella stessa direzione.

