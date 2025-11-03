Armati di mazze e pronti a danneggiare le auto in sosta. Un gruppo di giovane è stato denunciato a Licata, nell’Agrigentino, dai carabinieri. Sono stati sorpresi con il volto coperto da passamontagna, mentre mazze da baseball in pugno cercavano di colpire alcuni veicoli e la vetrina di un negozio. I militari li hanno immediatamente bloccati, sequestrando le mazze e facendo scattare per loro la denuncia.