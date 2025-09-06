Alla cronoscalata Monte Erice partecipa anche il sindaco: «Una gara che è icona del nostro territorio»

La cronoscalata automobilistica Monte Erice è uno storico appuntamento del Trapanese che quest’anno è alla sua 67esima edizione. Ogni anno porta sui tornanti di Monte San Giuliano (l’antica denominazione della montagna che sovrasta Trapani) migliaia di appassionati da tutta la Sicilia. La gara si snoderà lungo i 5730 metri del tracciato – che si ripete due volte – sulla strada provinciale Immacolatella che collega la periferia di Valderice al borgo medievale di Erice, con una pendenza media del 7,05 per cento e un dislivello di 410 metri. Oltre che per il campionato italiano Supersalita, la gara sarà valida anche per il campionato italiano Velocità della montagna e per il campionato siciliano Velocità in salita. Protagonista della gara sarà anche il fascino senza tempo delle auto storiche, che si sfideranno nella decima edizione della salita storica monte Erice.

«La monte Erice non è solo una gara, è un’icona del nostro territorio – sono le parole di Giovanni Pellegrino, presidente dell’automobile club di Trapani organizzatore della cronoscalata – Ogni anno dimostra la perfetta fusione tra la bellezza del nostro paesaggio, la storia delle nostre città e la passione per il motorsport. Essere la tappa finale del campionato Supersalita – sottolinea – è un onore immenso e un riconoscimento del grande lavoro svolto. Non vediamo l’ora di accogliere piloti e appassionati da

tutta Italia per un fine settimana indimenticabile di adrenalina e spettacolo».

E a Trapani nei locali dell’Aci, in settimana, si è tenuto il talk show dal titolo Le curve della storia durante i lquale sono stati consegnati dei premi. Quello dedicato a Salvatore Morselli, storico cronista della cronoscalata deceduto due anni fa, è andato a Salvatore Spinelli, pilota alcamese di 79 anni che, con la prossima, parteciperà alla Monte Erice per la 41esima volta. Premio speciale a Nino Tacci, figlio di Pasquale Tacci, il primo vincitore della Monte Erice nel 1954. Nel corso dell’evento è stato anche ricordato Baldo Mulé con una targa consegnata ai familiari. «La Monte Erice conserva intatto il proprio fascino, anzi, lo ha aumentato con il passare degli anni – afferma ancora Pellegrino – Siamo orgogliosi di avere circa 280 piloti al via nonostante siamo l’ultima prova del campionato Supersalita».

Ai nastri di partenza i migliori piloti del panorama nazionale, tra cui Simone Faggioli, trionfatore per ben undici edizioni, tra cui quella dell’anno scorso. Tra i partecipanti al via anche il sindaco di Valderice Francesco Stabile a bordo di una Honda Civic, correrà per la scuderia Drepanum Corse: «La Monte Erice è la gara più bella, la più difficile, è un punto di riferimento nazionale ma, soprattutto, è la mia gara – spiega il primo cittadino – Da valdericino, andavo a vedere le auto correre già quando avevo quattro anni insieme ai miei nonni. Oggi abito a 500 metri dalla partenza». A Valderice, poi, è posizionato anche il paddock che occupa due arterie, una che si dirige verso la frazione di Bonagia e il mare e l’altra che si addentra verso la città. «Vedere questo serpentone è uno spettacolo, con i piloti, gli assistenti, i meccanici e tutto il necessario. Questa gara è una tradizione che viene tramandata da generazioni – conclude il sindaco -. I nostri nonni e genitori sono stati attori di una competizione che, negli anni, è cresciuta sempre più tanto da essere oggi un riferimento nazionale”.

Anche per la 67esima edizione a curare la rilevazione dei tempi sarà l’associazione Sardo di Trapani, espressione locale della federazione italiana cronometristi. Una Cronoscalata che, quest’anno si tinge di blu: il colore della bandiera europea. Tra piloti svizzeri e giornalisti francesi, la Monte Erice è sempre più al fianco del Comune di Erice nella sua candidatura a Città Europea dello Sport 2027. «Anche questa è un’occasione importante per fare conoscere le ricchezze del nostro territorio – commenta Rossella Cosentino, assessora comunale allo Sport – In questo percorso, la Monte Erice ha un ruolo centrale: non è soltanto una gara di prestigio, ma anche un simbolo della tradizione, dell’identità e dell’energia che caratterizzano la nostra comunità».