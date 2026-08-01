Sale a due vittime il bilancio del crollo della palazzina a Pistunina, a Messina: trovata senza vita Rosa Leone, sorella dell’imprenditore Carmelo Leone, il primo corpo identificato ieri. L’uomo viveva con la famiglia al terzo e ultimo piano dell’edificio, dove si trovava con la sorella al momento del crollo. Sono ancora 4 i dispersi. Le […]
Crollo a Pistunina, trovato un altro corpo: ancora 4 i dispersi
Sale a due vittime il bilancio del crollo della palazzina a Pistunina, a Messina: trovata senza vita Rosa Leone, sorella dell’imprenditore Carmelo Leone, il primo corpo identificato ieri. L’uomo viveva con la famiglia al terzo e ultimo piano dell’edificio, dove si trovava con la sorella al momento del crollo. Sono ancora 4 i dispersi.
Le ricerche dei dispersi
I vigili del fuoco continuano le ricerche delle altre altre 4 persone che si trovavano nella palazzina. A mancare sono ancora il marito di Rosa Leone, Santino Magazzù, la sorella Sara, il domestico cingalese Lhairu Warnakulasuriya e la ventenne messinese Alessandra Frazzica, commessa del negozio cinese che al primo piano.
Le indagini sulle cause del crollo
La procura di Messina, intanto, indaga sulle cause del cedimento della struttura. Un’indagine al momento contro ignoti, aperta con l’ipotesi di disastro colposo. A cui si è aggiunta la contestazione di omicidio colposo, dopo il ritrovamento della prima vittima. Tra le piste, i lavori alla struttura commerciale al piano terra, in ristrutturazione.