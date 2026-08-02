Mirabella Imbaccari: armato di motosega, urla insulti razzisti contro un 27enne

02/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Armato di motosega e urlando insulti razzisti, aveva preso di mira un 27enne di origini straniere ma residente a Mirabella Imbaccari, in provincia di Catania. I carabinieri hanno denunciato alla procura di Caltagirone un uomo di 31 anni, residente nel paese. Ritenuto responsabile, a vario titolo, di lesioni personali, minacce, porto abusivo di oggetti atti a offendere e condotte aggravate da finalità di discriminazione razziale.

Motosega e insulti razzisti a Mirabella Imbaccari

In particolare, un carabiniere libero dal servizio che stava percorrendo via Roma a Mirabella Imbaccari, ha sorpreso un uomo che, motosega alla mano, stava colpendo ripetutamente il portone di un’abitazione urlando insulti razzisti. Il portone è stato danneggiato dai colpi. Immediata la richiesta di rinforzi alla centrale operativa che ha subito attivato le pattuglie presenti sul territorio.

I cittadini stranieri presi di mira e costretti a barricarsi

Nel frattempo, il militare è riuscito a interrompere la situazione, fermando l’uomo armato di motosega che proferiva insulti razzisti a Mirabella Imbaccari. Messo in sicurezza, il 31enne è stato perquisito e, in tasca, gli è stato trovato un coltellino multiuso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 31enne avrebbe preso di mira alcuni cittadini stranieri che si trovavano all’interno dell’edificio. E avrebbe anche pronunciato anche gravi minacce e frasi dal contenuto discriminatorio nei loro confronti e costringendoli a rifugiarsi sul terrazzo della palazzina.

Le testimonianze e la denuncia

Successivamente sono state raccolte le denunce della persona minacciata, un 27enne di origini straniere ma residente a Mirabella Imbaccari, e del proprietario dell’immobile danneggiato, un 60enne residente nello stesso comune. Gli accertamenti sono proseguiti con sopralluoghi, ricerca di testimoni e ulteriori attività investigative finalizzate a ricostruire la vicenda. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

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