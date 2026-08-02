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Acireale, perseguita e aggredisce la ex: domiciliari per un 33enne

02/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Perseguita e aggredisce la sua ex compagna ad Acireale, in provincia di Catania. Un uomo di 33 anni è stato posto agli arresti domiciliari con il dispositivo del controllo elettronico perché accusato di atti persecutori, violazione di domicilio e lesioni personali aggravate ai danni della ex compagna.

Le indagini

Il procedimento trae origine dagli accertamenti avviati a seguito di un intervento effettuato nella notte del 24 giugno. Quando le forze dell’ordine erano intervenute nell’abitazione di una donna di 30 anni, che era stata legata sentimentalmente all’indagato. È stata ricostruita una serie di condotte che si sarebbero protratte nel tempo dopo la cessazione della relazione, determinando nella vittima un perdurante stato di ansia e timore per la propria incolumità.

Perseguita e aggredisce la ex ad Acireale

In particolare, dagli elementi raccolti sarebbe emerso che l’uomo, nonostante la fine della relazione, avrebbe continuato a presentarsi a casa dell’ex compagna e introdursi al suo interno. E l’avrebbe anche pedinata. La situazione sarebbe ulteriormente degenerata quando il 33enne avrebbe aggredito la donna. La misura cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Catania, è stata eseguita dagli agenti del commissariato di Acireale su disposizione della procura distrettuale.

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