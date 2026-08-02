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Un uomo di 63 anni di Messina è stato arrestato dai carabinieri per avere accoltellato il fratello al culmine di una lite. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione.

Il fratello accoltellato per questioni di famiglia a Messina

Stando a quanto è stato ricostruito in questa prima fase delle indagini, i due si erano incontrati casualmente per strada e avevano iniziato a discutere di questioni familiari. Un confronto che è degenerato in un’aggressione. Così, al culmine della lite, il 63enne ha accoltellato il fratello di 71 anni per strada a Messina. L’aggressore sarebbe stato bloccato da un amico e poi si è dileguato. I carabinieri lo hanno rintracciato nell’ospedale dove era stato trasportato il fratello per essere medicato. Per il 63enne le accuse sono di tentato omicidio e lesioni personali. L’uomo, infatti, è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.