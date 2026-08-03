Crollo Messina, titolare del negozio cinese: «Avevamo avvisato, qui vibra tutto»

03/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Parla attraverso il suo legale Fenfen Yeng, la donna cinese titolare dell’attività commerciale distrutta nel crollo della palazzina di Pistunina a Messina. Da qualche anno aveva aperto l’attività nella palazzina crollata. «La signora non ce la fa a parlare perché è ancora molto scossa e dispiaciuta per la perdita della dipendente, inoltre hanno perso tutto. Per fortuna i loro figli non erano presenti e non c’erano neanche i clienti perché il crollo poteva coinvolgere molte più persone. In questo momento sono scossi, sono disponibili ad essere ascoltati dalle autorità per ricostruire i momenti antecedenti a questa vicenda, quello che è successo nei giorni precedenti». A dirlo l’avvocato Pietro Venuti che insieme al collega Fabrizio Donato assiste i titolari del negozio cinese.

«So perché ce lo ha riferito la nostra assistita – ha aggiunto – che sentivano delle vibrazioni costanti nei giorni precedenti e ne hanno dato comunicazione alla proprietà però erano stati rassicurati fino a quel giorno in cui c’è stato il crollo. Hanno chiesto spiegazioni, questi movimenti erano costanti ed andavano sempre ad aumentare». Racconta come i titolari del negozio sono riusciti a salvarsi: «Appena – prosegue il legale – hanno percepito i primi movimenti, come mi hanno raccontato, c’erano due o tre clienti all’interno dell’attività ma erano quasi verso l’uscita e si sono salvati».

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