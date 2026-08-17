Palermo, crolla un balcone: donna di 56 anni precipita

Foto di vigili del fuoco

Paura a Palermo per il crollo di un balcone avvenuto intorno alle 13.15 in via Paolo Emiliani Giudici. Il cedimento ha interessato un balcone situato al primo piano di uno stabile e ha coinvolto la proprietaria dell’abitazione, una donna di 56 anni. La cinquantaseienne si trovava sul poggiolo quando la struttura ha ceduto, facendola precipitare al suolo.

Soccorsa dai vigili del fuoco e dal 118

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e del personale del 118. I sanitari hanno prestato alla donna le prime cure direttamente sul posto, prima di procedere al suo trasferimento d’urgenza in ospedale. La 56enne è stata ricoverata in codice rosso. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle sue condizioni.

Rilievi per accertare le cause del crollo

Nel frattempo proseguono gli interventi dei vigili del fuoco, impegnati nei rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente e ad accertare le cause del cedimento strutturale. L’area interessata è inoltre oggetto delle operazioni di messa in sicurezza, per evitare ulteriori rischi per residenti e passanti.