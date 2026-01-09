Francesco, Nancy e Bryan

Crolla abitazione in Germania, muoiono coppia di siciliani e il figlio di 6 anni

09/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Crolla la loro abitazione in Germania e perdono la vita padre, madre e figlio di 6 anni originari di Castellammare del Golfo (Trapani). La tragedia avvenuta per un’esplosione, dovuta forse a una fuga di gas. tutto è successo ad Albstadt, nel land del Baden-Württemberg in Germania. Le vittime sono Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarraca e il figlio Bryan. A dare la notizia della tragedia, avvenuta ieri, è il sindaco di Castellammare del Golfo Giuseppe Fausto, che ha espresso a nome personale e della cittadinanza «profondo e sincero cordoglio» per drammatici fatti avvenuti.

Francesco e Nancy vivano in Germania da circa dieci anni e avevano costruito una nuova vita fatta di lavoro, sacrifici e sogni. Una giovane famiglia unita, ben inserita nella comunità locale: Francesco lavorava in una ditta del settore del vetro, mentre il piccolo Bryan frequentava la scuola. La notizia ha colpito profondamente Castellammare del Golfo, città di origine di Francesco, dove risiedono i genitori e i fratelli, anche perché il legame con la comunità è sempre rimasto forte: ad agosto la famiglia era in vacanza a Castellammare e a novembre era tornata per il compleanno del fratello più piccolo di Francesco.

