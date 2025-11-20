Foto di Area Comunicazione Funivia dell'Etna

Crateri Silvestri, Russo Morosoli: «Spero che il Parco dell’Etna mi convochi presto»

20/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

«L’attività che svolgiamo ai Crateri Silvestri non è soggetta ad autorizzazione, perché lo sbigliettamento per il solo accesso al sito non rientra nel criterio della cosiddetta fruizione, condizione necessaria perché ci sia l’approvazione del Parco dell’Etna. Dunque, rimandiamo serenamente al mittente l’accusa di attività illecita o abusiva». Francesco Russo Morosoli interviene dopo la commissione Ambiente, all’Assemblea regionale siciliana, che si è tenuta ieri: sul tavolo la questione dell’introduzione di un biglietto da 5 euro per la visita dei Crateri Silvestri, sull’Etna.

Morosoli chiede di essere convocato dal Parco dell’Etna

«Auspico vivamente – sottolinea l’imprenditore – che il Parco dell’Etna mi convochi per trovare una soluzione che sia condivisa e soddisfi le esigenze di tutti i profili. Mi riferisco chiaramente al pubblico, al privato, alle guide e alle associazioni ambientaliste. Ribadisco dunque, come già puntualizzato in commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’Ars, che è mia precisa volontà partecipare a tutte le iniziative che si vogliano mettere in campo per trovare una soluzione giusta ed efficace. Non si fa il bene di nessuno estrapolando solo una piccola parte del mio lungo intervento in commissione. Soprattutto perché ho espresso a chiare lettere la mia totale apertura al confronto, passaggio essenziale recepito da tutti i profili presenti in aula».

