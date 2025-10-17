Dopo il funerale di Paolo Taormina un corteo fino al carcere Pagliarelli

17/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Il corteo funebre di Paolo Taormina ieri ha sfilato anche davanti al carcere Pagliarelli, a Palermo. Un luogo non causale perché all’interno della prigione è detenuto Gaetano Maranzano, il 28enne che ha sparato alla vittima uccidendola davanti al pub che il giovane gestiva insieme alla sorella. Applausi, fischi e cori sono stati immortalati da diversi smartphone con i video pubblicati sui social network e in particolare su TikTok.

Il corteo al Pagliarelli e la sepoltura del feretro di Paolo Taormina

«Indegno, indegno». Questo uno degli slogan scanditi dai partecipanti al corteo funebre di Paolo Taormina davanti al carcere. Ad applaudire però non sono stati soltanto parenti, amici e conoscenti della vittima ma anche alcuni detenuti da dietro le finestre delle celle del carcere. Al termine di questo passaggio simbolico davanti il Pagliarelli la salma di Taormina è stata sepolta nel cimitero di Santa Maria di Gesù.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Siracusa, 11enne intossicato da cocaina e ricoverato in Psichiatria
Leggi la notizia

Il corteo funebre di Paolo Taormina ieri ha sfilato anche davanti al carcere Pagliarelli, a Palermo. Un luogo non causale perché all’interno della prigione è detenuto Gaetano Maranzano, il 28enne che ha sparato alla vittima uccidendola davanti al pub che il giovane gestiva insieme alla sorella. Applausi, fischi e cori sono stati immortalati da diversi […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale: Plutone diretto in Acquario
di

Dal 14 ottobre, Plutone è diretto in Acquario: cosa ci dice l’oroscopo? Il pianeta dismette il moto retrogrado e torna a dare presagi creativi e profondi ai segni d’aria, e dando carburante e anelito ad altri. Nel nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica, ecco cosa comporta la ripresa del moto diretto per i segni zodiacali: […]

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 ottobre 2025
di

Con una Luna che soffia sulla natura più genuina di ogni segno zodiacale, c’è chi sarà più saggio e chi più euforico. Chi dovrà stringere i denti e chi tirerà un sospiro di sollievo. All’interno della nostra rubrica astrologica, ecco l’oroscopo della settimana, a partire da lunedì 13 ottobre 2025, per i 12 dello zodiaco. […]

Oroscopo settimanale dal 6 al 12 ottobre 2025
di

L’oroscopo per questa settimana, da lunedì 6 ottobre, è dominato da Mercurio e Marte, che si uniscono nello stesso segno per decidere di ottenere dei cambiamenti. Sobillano i segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – a creare nuove strategie; mentre Venere è dalla parte dei segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Scopriamo insieme […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]