Il corteo funebre di Paolo Taormina ieri ha sfilato anche davanti al carcere Pagliarelli, a Palermo. Un luogo non causale perché all’interno della prigione è detenuto Gaetano Maranzano, il 28enne che ha sparato alla vittima uccidendola davanti al pub che il giovane gestiva insieme alla sorella. Applausi, fischi e cori sono stati immortalati da diversi smartphone con i video pubblicati sui social network e in particolare su TikTok.

Il corteo al Pagliarelli e la sepoltura del feretro di Paolo Taormina

«Indegno, indegno». Questo uno degli slogan scanditi dai partecipanti al corteo funebre di Paolo Taormina davanti al carcere. Ad applaudire però non sono stati soltanto parenti, amici e conoscenti della vittima ma anche alcuni detenuti da dietro le finestre delle celle del carcere. Al termine di questo passaggio simbolico davanti il Pagliarelli la salma di Taormina è stata sepolta nel cimitero di Santa Maria di Gesù.