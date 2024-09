Corruzione, chiesta condanna a sette anni per Rosario Crocetta

La procura di Palermo ha chiesto una condanna a sette anni di carcere per l’ex presidente della Regione Rosario Crocetta. L’accusa è quella di corruzione nell’ambito del processo che vede imputato l’ex presidente governatore insieme all’armatore Ettore Morace e con l’ex collaboratore di crocetta, Massimo Finocchiaro: per questi ultimi due la proposta del pm è di sei anni e mezzo a testa, oltre a una multa da infliggere alla compagnia marittima, per 400 mila euro.

Crocetta, sostiene l’accusa, sarebbe responsabile del «confezionamento su misura» di un bando che avrebbe consentito alle compagnie di navigazione di Morace, Ustica Lines, poi Liberty Lines, di vincere l’affidamento del servizio di collegamento tra la Sicilia e le isole minori, mantenendo il monopolio, ribadito nel 2017 grazie a una proroga ricompensata con cinquemila euro di contributo elettorale per il movimento politico di Crocetta, Riparti Sicilia.