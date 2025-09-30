Corruzione all’Asp di Palermo: confermati gli arresti domiciliari per Lupo e Cerrito

30/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Convalidato l’arresto per corruzione all’Asp di Palermo di Lupo e Cerrito. Il Gip del tribunale di Palermo Giuseppina Zampino ha disposto la misura degli arresti domiciliari per i due, arrestati dalla squadra mobile venerdì pomeriggio, nel viale interno della sede dell’Azienda sanitaria provinciale 6 di Palermo.

Lupo e Cerrito

La corruzione all’Asp di Palermo si è configurata quando Mario Lupo, presidente di due onlus che si occupano di assistenza domiciliare, aveva appena consegnato duemila euro dentro una bomboniera a Francesco Cerrito, dirigente del servizio dell’Asp. Il dipendente pubblico, secondo le successive ammissioni di entrambi, avrebbe agevolato i pagamenti puntuali per le società guidate da Lupo. Per i 2 indagati la Procura aveva chiesto il carcere, ma il giudice ha accolto le tesi degli avvocati Salvatore Gugino e Fabrizio Biondo.

