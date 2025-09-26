Corruzione: blitz uffici Asp Palermo, 2 arresti in flagranza di reato

26/09/2025

Sono stati arrestati il commercialista Mario Lupo e il dirigente dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo Francesco Cerrito: l’accusa è di corruzione. Nell’ufficio del pubblico dipendente, Lupo, che è presidente dell’associazione onlus Samot, stava consegnando a Cerrito una somma di denaro. A questo punto, però, sono spuntati gli agenti del gruppo coordinato da Nino Sfameni e hanno interrotto tutto.

Un blitz scattato nel primo pomeriggio di oggi, anche se le operazioni vanno tuttora avanti, fra perquisizioni e audizioni a caldo di persone informate dei fatti. Poco è filtrato fino a questo momento sull’indagine per corruzione, ma di fatto Cerrito all’Asp 6 si occupa di accreditamenti di strutture private. Non si capisce in quale veste sia stato arrestato Lupo, se come professionista privato e rappresentante di associazioni oppure come esponente della struttura di volontariato che presiede. 

