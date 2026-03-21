Foto di polizia

Una 35enne romana fermata a Messina: trasportava 30 chili di stupefacenti in auto

21/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una donna di 35 anni, originaria di Roma, è stata arrestata dalla polizia di Stato mentre trasportava oltre 30 chilogrammi di droga a bordo di un’auto a noleggio. Denunciati in stato di libertà quattro presunti complici. L’operazione è scaturita da un’attività investigativa della Squadra Mobile, che aveva individuato un carico di stupefacenti in arrivo dal Centro Italia e destinato alla Sicilia. I controlli sono stati predisposti tra il porto di Messina e Villa San Giovanni, dove gli agenti hanno intercettato il veicolo sospetto, imbarcato su un traghetto e diretto sull’isola.

Le manovre sospette

La conducente è stata notata mentre interagiva con altri giovani, circostanza che ha fatto ipotizzare un viaggio coordinato. Dopo lo sbarco, l’auto ha effettuato diverse manovre in città, verosimilmente per eludere controlli, prima di imboccare l’autostrada A18 in direzione Catania. Un secondo veicolo, con a bordo quattro persone, ha seguito lo stesso percorso, adottando comportamenti analoghi per ostacolare il pedinamento. Entrambi i mezzi sono stati bloccati nei pressi del casello autostradale di Messina.

La perquisizione dell’auto a noleggio ha portato al sequestro di 28 chilogrammi di hashish, oltre un chilogrammo di cocaina e due di marijuana, nascosti in due borsoni nel bagagliaio. I quattro occupanti dell’altro veicolo, ritenuti una staffetta, sono stati identificati e denunciati per concorso in detenzione ai fini di spaccio. Uno di loro è stato anche denunciato per porto illegale di coltelli. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Messina ha convalidato l’arresto della donna, disponendo nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale dal 23 al 29 marzo 2026
Leggi la notizia

Una donna di 35 anni, originaria di Roma, è stata arrestata dalla polizia di Stato mentre trasportava oltre 30 chilogrammi di droga a bordo di un’auto a noleggio. Denunciati in stato di libertà quattro presunti complici. L’operazione è scaturita da un’attività investigativa della Squadra Mobile, che aveva individuato un carico di stupefacenti in arrivo dal […]

Terremoto alle isole Eolie, scossa avvertita anche a Palermo e Messina
Leggi la notizia

Una donna di 35 anni, originaria di Roma, è stata arrestata dalla polizia di Stato mentre trasportava oltre 30 chilogrammi di droga a bordo di un’auto a noleggio. Denunciati in stato di libertà quattro presunti complici. L’operazione è scaturita da un’attività investigativa della Squadra Mobile, che aveva individuato un carico di stupefacenti in arrivo dal […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 23 al 29 marzo 2026
di

È primavera nello zodiaco! Nella settimana dal 23 marzo 2026, cinque pianeti in Ariete inaugurano il capodanno zodiacale facendo svettare l’oroscopo di Ariete, Leone e Sagittario come i più forti e splendenti dello zodiaco! Benissimo anche Acquario e Gemelli per questo stellium primaverile che porterà tantissimo loro, mentre la Bilancia dovrà cambiare totalmente stile di […]

Oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026
di

Questa settimana dal 16 marzo è l’ultima dell’inverno dello zodiaco: nel weekend il Sole scivola in Ariete e nell’oroscopo c’è già aria di primavera. Sarà l’inizio della stagione tanto attesa dai segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – che risorgono fortissimi, anche per le disposizioni planetarie. Bene anche Acquario e Gemelli per i […]

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026
di

La settimana dal 9 marzo inizia con una bella Venere, che domina l’oroscopo in Ariete. Accende i cuori di Leone e Sagittario, fa riprendere entusiasmo e passione ad Acquario e Gemelli, mentre mette un po’ in crisi la Bilancia. I Toro, i Vergine e i Capricorno vanno un po’ per obbiettivi da raggiungere o cose […]

Business in chiaro

Il bando SRD01: 100 milioni di contributi per innovare le aziende agricole
di

Nel settore agricolo si parla spesso di innovazione, sostenibilità e competitività. Parole importanti, ma da tradurre in investimenti concreti. A partire da nuovi macchinari e strutture aziendali più efficienti, per arrivare alle tecnologie digitali. Proprio la direzione in cui vanno i contributi previsti dal bando SRD01 – Investimenti nelle aziende agricole: tra gli strumenti più […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze