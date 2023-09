Furgone carico di cocaina fermato a Buonfornello. Sui panetti l’effige de Il Padrino

Diciassette chilogrammi di cocaina nascosta in un furgone. A scoprire il carico, nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello in direzione Palermo, i militari del nucleo di polizia economica finanziaria del capoluogo. Alla guida un uomo di 41 anni originario di Jesi. Il guidatore si è mostrato particolarmente nervoso e questo particolare non è passato inosservato e le forze dell’ordine hanno effettuato una perquisizione approfondita all’interno del mezzo. La droga era occultata in un doppio fondo ma non è sfuggita al fiuto dei cani Nilo ed Ethoo. Così sono stati recuperati 15 involucri in cui era stampata la faccia de Il Padrino. Sul mercato lo stupefacente avrebbe fruttato oltre 1,4 milioni di euro. Per il guidatore è scatta la misura cautelare in carcere.