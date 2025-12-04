Sei chili di corallo a rischio estinzione in valigia dall’Egitto a Catania: multa da 5000 euro

04/12/2025

Sei chili di esemplari di corallo a rischio estinzione all’interno di una valigia e sono stati sequestrati all’aeroporto di Catania. A fare la scoperta durante i controlli doganali sono stati i militari della guardia di finanza e il personale dell’agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il corallo a rischio estinzione in valigia

Durante i controlli doganali all’aeroporto di Catania è stato fermato un passeggero, residente nella provincia di Palermo e proveniente da Sharm el Sheikh, nota città turistica egiziana. All’interno della propria valigia, l’uomo aveva nascosto un’intera colonia di coralli formata da 16 esemplari. In particolare rientranti nell’ordine della scleractinia, una specie protetta dalla Convenzione internazionale di Washington – Cites. Un documento che disciplina il commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione.

«Recentissima estirpazione dalla barriera corallina»

Alcuni degli esemplari «presentano caratteristiche quali odore e colorazione che mettevano in evidenza una recentissima estirpazione dalla barriera corallina». Così spiegano dal comando provinciale della guardia di finanza di Catania. I coralli, sprovvisti degli appositi certificati di origine o licenza previsti dalla disciplina convenzionale internazionale, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Al passeggero trovato con il corallo a rischio estinzione in valigia è stata comminata una sanzione amministrativa di 5000 euro

