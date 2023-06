Riscatto Catania Bs, battuto Pisa e sesta Coppa Italia in bacheca

Il Catania BS alza Coppa Italia Aon 2023. Nella gremitissima Beach Arena del Lungomare Cordella a Vasto, è la squadra di mister Fabricio Santos ad aggiudicarsi, per la sesta volta nelle sua storia, il trofeo al termine di una finale bellissima contro gli avversari di sempre, il Lenergy Pisa, vinta di fisico e cuore per 3-1. Una partita, per gli almanacchi, disputata per la terza volta consecutiva. Nel 2021 era stato il Catania BS a portare la Coppa Italia sulla propria bacheca mentre, lo scorso anno, era toccato al Lenergy Pisa. In questa sorta di spareggio ha avuto la meglio il Catania BS grazie ad una prestazione tecnicamente impeccabile e affamata. La finalissima di Vasto è stata preceduta dall’esibizione della soprano Tania Bucci, che ha deliziato gli spettatori presenti con l’inno nazionale cantato a cappella. La musica è poi è passata sul terreno di gioco con un Pisa che dominava la prima frazione e solo una gran parata di Rafael Padilha, su Michele Di Palma, e un palo dei nerazzurri su tiro libero, lasciava il punteggio invariato sullo 0-0.

Nel momento di massima difficoltà, Marcello Percia Montani la sblocca con una discesa sulla destra con tiro angolatissimo che gonfia la rete. Nel secondo tempo gli etnei giocano con maggior scioltezza e raddoppiano con l’asso portoghese Bernardo Martins Santo, da tutti conosciuto come ‘Be Martins’, bravo a vedere il portiere avversario Leandro Casapieri leggermente fuori dai pali. Nel terzo ed ultimo tempo esce fuori tutta l’esperienza e la classe del brasiliano Bruno Xavier Da Silva che riapre il match, ma il portiere catanese Raphael, miglior in campo, è decisivo in almeno tre occasioni. A cinque secondi dal termine Valerio Giordani protegge una palla in attacco, si libera del portiere toscano e la spedisce in rete per la chiusura, trionfale, di questa eterna sfida tra due big assolute del Beach Soccer italiano griffato FIGC – Lega Nazionale Dilettanti.

A premiare la quaterna arbitrale composta da Fiammetta Susanna, Francesco Cardone, Vincenzo Fagnani e Pierpaolo Falasca sono stati la responsabile Beach Soccer del CR Abruzzo della LND Flavia Antonacci, il consigliere regionale Manuele Marcovecchio, il delegato di Vasto (CR Abruzzo) Pino Travaglini. Il Lenergy Pisa, secondo, è stato invece premiato dall’assessore allo Sport del comune di Vasto Carlo Della Penna mentre a consegnare il trofeo ai rossazzurri, sono stati il presidente del CR Abruzzo della Lega Nazionale Dilettanti Concezio Memmo ed il coordinatore del Dipartimento Beach Soccer nazionale Roberto Desini. Prima dell’atto conclusivo tra Catania BS e Lenergy Pisa si è giocata la finale per il terzo e quarto posto tra Città di Milano e Farmaè Viareggio, con questi ultimi a salire sul podio color bronzo.